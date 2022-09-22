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10 آلاف يدعمون الزمالك في مواجهة بطل تشاد

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الزمالك
الزمالك فاز ذهاباً بهدفين دون رد

10 آلاف يدعمون الزمالك في مواجهة بطل تشاد

العربية.نت

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، حصول ناديه على موافقة من الجهات المعنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراته المقبلة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي الزمالك مع إيليكت سبورت التشادي، يوم الأحد المقبل، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وقال مرتضي منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه يوم الخميس: تلقينا موافقة رسمية بحضور 10 آلاف متفرج للمباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل تشاد يوم الأحد المقبل بملعب القاهرة الدولي، بعدما فاز 2 - صفر في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، حيث سجل هدفيه كل من محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

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