الهلال يهزم القادسية في مهرجان اعتزال نواف الخالدي

فاز نادي الهلال السعودي على مضيفه القادسية الكويتي صفر - 2 في المباراة التي جمعتهما بمهرجان اعتزال حارس المرمى الكويتي نواف الخالدي.

وأحرز الهلال هدف المباراة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق الأرجنتيني لوسيانو فييتو قبل أن يتكفل النيجيري أوديون إيغالو بالهدف الثاني عند الدقيقة 92.

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وبدأ الخالدي مسيرته في نادي خيطان في عام 1995 قبل الانتقال إلى القادسية في 2001 وبقي يمثل ألوانه حتى 2017، فيما شهد عام 2002 ظهوره الأول بقميص المنتخب الكويتي ليبقى دوليا حتى 2014 شارك خلالها في كأس آسيا 2011.