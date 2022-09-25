25 أكتوبر موعد قرعة كأس الخليج في البصرة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد أن حفل إجراء قرعة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من 6 إلى 19 يناير 2023 سيقام في 25 أكتوبر المقبل.
وذكر الاتحاد العراقي في بيان إعلامي مقتضب أن "اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم قرر إقامة قرعة خليجي 25 في مدينة البصرة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2022".
وتقام كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.
وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عمان.
واستضاف العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.
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