الوحدة الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي آلان

أعلن الوحدة الإماراتي تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي آلان من إيفرتون الإنجليزي لمدة عامين يوم الأحد قادما من إيفرتون الإنجليزي.

ولم يشارك آلان (31 عاما) في أي مباراة مع إيفرتون هذا الموسم بعد خروجه من حسابات المدرب فرانك لامبارد لكنه كان عنصرا بارزا في الموسم الماضي وخاض 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخاض 212 مباراة مع نابولي في الفترة من 2010 إلى 2015 وتوج معه بكأس إيطاليا في 2020 قبل الانتقال إلى إنجلترا، ولعب عشر مباريات دولية مع البرازيل ولم يحقق الوحدة أي انتصار في أول ثلاث جولات بدوري المحترفين الإماراتي ونال نقطة واحدة.