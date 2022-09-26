تونس تخوض أصعب اختباراتها أمام البرازيل

تخوض تونس أصعب اختباراتها، استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر عندما تواجه البرازيل في مباراة ودية الثلاثاء في فرنسا.



وكان منتخب تونس فاز 1-صفر على جزر القمر يوم الجمعة الماضي في أولى مبارياته الودية، استعدادا لمشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم.



ويأمل فريق المدرب جلال القادري في تقديم أداء قوي خاصة على الصعيد الدفاعي أمام نجوم منتخب البرازيل نيمار وفينيسيوس جونيور ورودريغو.



وسعى مدرب تونس خلال المران لتعزيز قدرات فريقه الدفاعية بالاعتماد على عدة سيناريوهات مختلفة ينوي تطبيقها في المباراة.



وبفضل دفاعه القوي، نجح منتخب تونس في الحفاظ على شباكه نظيفة في ثماني مباريات خاضها تحت قيادة مدربه القادري بعدما حقق ستة انتصارات وتعادلين، ويتطلع لمواصلة سلسلته الإيجابية وزيادة الثقة قبل خوض كأس العالم.



وهذه المباراة الثانية بين المنتخبين بعد فوز البرازيل 4-1 على تونس في مباراة ودية عام 1973 على استاد المنزه بتونس العاصمة.



وتخوض تونس الدور الأول بنهائيات كأس العالم إلى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا ضمن المجموعة الرابعة.

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