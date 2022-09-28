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مصر تواصل تحقيق الانتصارات تحت قيادة روي فيتوريا

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مصر ليبيريا
لاعبو مصر يحتفلون بهدف مرموش

مصر تواصل تحقيق الانتصارات تحت قيادة روي فيتوريا

العربية.نت

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فاز منتخب مصر لكرة القدم بثلاثية دون رد وديا يوم الثلاثاء على ضيفه الليبيري في غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول ليواصل البداية الجيدة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي روي فيتوريا.

وكان فيتوريا، الذي تولى المسؤولية قبل نحو شهرين خلفا لإيهاب جلال، قرر إراحة صلاح بعد أن سجل اللاعب هدفين ليقود منتخب مصر للفوز على ضيفه منتخب النيجر 3-صفر يوم الجمعة الماضي.

وضع عمر مرموش مصر في المقدمة في الدقيقة 38 بتسديدة بعيدة المدى في الجهة اليسرى اصطدمت بمدافع وسكنت الزاوية اليسرى للمرمى.

وضاعف محمد عبد المنعم مدافع مصر النتيجة باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما استقبل عرضية مرموش من ركنية برأسية قوية في الشباك.

وأكمل أحمد حسن كوكا الثلاثية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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