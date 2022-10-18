فيتوريا مخاطباً صلاح: مركزك يفترض أن يكون أفضل

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هنأ روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري لكرة القدم النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد حلوله في المركز الخامس لجائزة أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن مركز اللاعب الهداف كان يجب أن يكون أفضل من ذلك.
وكتب المدرب البرتغالي عبر حسابه على "إنستغرام" يوم الثلاثاء: مبروك صلاح ويجب أن تكون أفضل".
وحصل محمد صلاح على المركز الخامس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" بشكل سنوي.
وتوج كريم بنزيمة بالجائزة بعدما قاد ريال مدريد الإسباني للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب ليفربول وصلاح بالذات.
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