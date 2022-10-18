مدرب وست هام يزف نبأ ساراً لمنتخب المغرب

أكد ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن مدافعه المغربي نايف أكرد يستعد للعودة للملاعب قريبا بعد خضوعه لجراحة في الكاحل بعد إصابته في مباراة ودية أثناء فترة الإعداد للموسم الحالي، وقد يشارك في بعض المباريات قبل انطلاق كأس العالم.

وخرج المدافع البالغ عمره 26 عاما والمنضم لوست هام قادما من ستاد رين مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وهو يعرج أمام رينجرز الأسكتلندي في يوليو الماضي.

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وقال مويز للصحفيين قبل توجه الفريق لملاقاة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء: إنها أخبار جيدة حقا أن نايف في طريقه للعودة للملاعب. تعاقدنا معه ليكون لاعبا أساسيا، لذا فإن إصابته في فترة الإعداد كانت صعبة لنا.

وواصل: لقد بدأ التدريبات. لم يندمج بشكل كامل بعد مع اللاعبين الآخرين لكنه يقترب من اللعب. أعتقد أنه سيظهر قبل كأس العالم.

وكان أكرد من العناصر البارزة في رين الموسم الماضي وشارك في 40 مباراة في كل المسابقات، ليحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الفرنسي ويبلغ دور الستة عشر في دوري المؤتمر الأوروبي.

وخاض المدافع أكرد 25 مباراة دولية مع منتخب المغرب منذ ظهوره الأول في 2016.

وسيبدأ المغرب مشواره في نهائيات كأس العالم يوم 23 نوفمبر، بمواجهة كرواتيا، ثم بلجيكا وكندا في المجموعة السادسة.

ولم يستطع مويز تحديد أي إطار زمني لعودة أكرد لكنه قال إنه قد يلعب في مباريات بدوري المؤتمر الأوروبي أو مع فريق تحت 21 عاما قبل المشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.