الأهلي يبدأ مشواره بالفوز على الإسماعيلي

استهل الأهلي مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز ثمين 1 - صفر على مضيفه الإسماعيلي، في المرحلة الأولى لمباريات المسابقة يوم الأربعاء والتي شهدت أيضا تعادل بيراميدز 1 - 1 مع مضيفه إنبي.

ويدين الأهلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البديل شادي حسين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

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وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، نال الأهلي الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، أول ثلاث نقاط في مشواره هذا الموسم بالمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.