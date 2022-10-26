الأهلي يهدد الزمالك بـ"الفانلة الحمراء"

أكد سامي قمصان المدرب العام للأهلي يوم الأربعاء أن الجهاز الفني للفريق يراهن على "روح الفانلة الحمراء" قبل مواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر المحلية بعد غد الجمعة.

وأكد قمصان على استعداد الفريق لمباراة السوبر، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.



وقال قمصان لموقع ناديه على الإنترنت: الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد منذ الوصول للإمارات، والجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد، ووقف على نقاط القوة والضعف استعدادا للمباراة المرتقبة.

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وأضاف: الأهلي يضم قواما مميزا من أصحاب الخبرات، خاصة المجموعة التي خاضت مباريات كبيرة، بجانب العناصر المميزة التي انضمت للفريق، والرهان على شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء يكون صائبا دوما.

وواصل: نعلم أهمية المباراة ونسعى للتتويج باللقب لإسعاد الجماهير وتعويضهم عن الموسم الماضي، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا.



واختتم قمصان تصريحاته بتحية جماهير الأهلي التي وصفها بأنها الأعظم على الإطلاق مؤكدا أن انتقالها خلف الفريق في كل مكان ليس غريبا.



وأضاف أن وجود الجماهير في مباراة السوبر سيمنح لاعبي الفريق الدافع لبذل أقصى جهد في الملعب.



ويلعب الأهلي مواجهة السوبر بصفته وصيف الدوري، أما الزمالك فجمع بين ثنائية الدوري والكأس.