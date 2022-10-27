زيزو: الزمالك سيكمل "الثلاثية" على حساب الأهلي

أكد أحمد مصطفى سيد (زيزو) هداف الزمالك أن فريقه يتطلع للفوز بالثلاثية المحلية عند مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم يوم الجمعة.



وتستضيف مدينة العين الإماراتية مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري والكأس و غريمه التقليدي الأهلي الراغب في الانتفاضة بعد فترة بائسة.



وأبلغ زيزو مؤتمرا صحفيا يوم الخميس: نتطلع لتحقيق الفوز في لقاء الغد، والتتويج بلقب السوبر مجددا في الإمارات، نسعى لإكمال الثلاثية التي لم يحققها الزمالك كثيرا من قبل.



وواصل هداف الدوري في الموسم الماضي : لا أفكر في الجوائز والأرقام الفردية، هدفي الأول هو مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب. لم أحقق الأرقام الفردية بمفردي، جميع زملائي ساعدوني في ذلك.



وأكد زيزو أن العديد من الأمور تغيرت منذ مباراة نهائي كأس مصر التي فاز بها فريقه 2-1 على الأهلي قبل أربعة أشهر، منها أن المنافس حصل على راحة كافية بينما لما يحصل الزمالك على نفس الراحة بسبب ارتباطه بمباريات في بطولات مختلفة.



وتابع : مباريات الأهلي تلعب على تفاصيل بسيطة، لكننا في قمة تركيزنا من أجل الفوز.

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