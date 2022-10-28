الأهلي يضرب الزمالك ويتوج بالسوبر المصري

توج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم عقب فوزه على الزمالك 2 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وسجل هدفي الأهلي البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 38 وكريم فؤاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وعزز الأهلي رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بعدما توج بلقبه رقم 12، فيما توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.