منتخب قطر يعلن مشاركته في بطولة "الكونكاكاف"

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسمياً الجمعة مشاركة منتخب بلاده في نسخة 2023 للكأس الذهبية التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) والمقررة في الولايات المتحدة الأميركية من 16 يونيو إلى 16 يوليو.
ونشر الاتحاد القطري تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" قال فيها: منتخبنا الوطني يشارك في بطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف"، للمرة الثانية على التوالي في أميركا.
وشارك المنتخب القطري في النسخة السابقة من الكأس الذهبية في الولايات المتحدة أيضا العام الماضي، حيث بلغ الدور نصف النهائي قبل أن يخسر أمام المنتخب المضيف صفر-1.
وقتها كانت المشاركة في إطار استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022، والتي كان بينها أيضا المشاركة في كوبا أميركا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.
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