برونو سافيو: سجلت أهم أهدافي مع الأهلي

أبدي البرازيلي برونو سافيو، جناح الأهلي المصري، سعادته بتحقيق أول ألقابه مع الفريق بعد الفوز على الزمالك 2-صفر في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في الإمارات على كأس السوبر المصري.
وقال برونو سافيو في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الجمعة: "الأهلي يملك قاعدة جماهيرية وسجل بطولات كبيرًا للغاية، والتتويج بأول ألقابي مع الفريق شيء يسعدني بالطبع، والذي يزيد من فرحتي أنني أسهمت مع زملائي في تحقيق هذا الفوز.
وأبدى سافيو سعادته بالهدف الذي أحرزه في شباك الزمالك، مؤكدًا أنه سجل أفضل أهدافه خلال مسيرته الكروية، لأنه جاء على حساب الزمالك المنافس التقليدي للأهلي.
وأشار سافيو إلى أنه لم يرَ ابنه منذ ثلاثة أشهر من أجل التركيز مع النادي الأهلي، معربًا عن سعادته بالتجربة الجديدة، ومؤكدًا أنه متشوق لها كثيرًا.
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