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منتخب تونس في لقاء سابق

"فيفا" يهدد تونس بالاستبعاد من المونديال

تونس - رويترز
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حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الاتحاد التونسي للعبة الشعبية من أن مشاركة البلاد في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر هذا العام ربما تتعرض للتهديد، إذا تبين وجود أي تدخل حكومي في إدارة شؤون الاتحاد المحلي.

وتأهلت تونس للنهائيات العالمية للمرة السادسة وأوقعتها قرعة الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا حاملة القب وأستراليا والدنمارك.

وسيبدأ المنتخب التونسي مسيرته في النهائيات في مواجهة الدنمارك يوم 22 نوفمبر المقبل.

وأرسل (الفيفا) خطابا إلى الاتحاد التونسي للعبة الأسبوع الماضي لخص فيه نقاط قلقه بعد أن هدد وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش بحل بعض الهيئات إلى جانب بعض التصريحات التي صدرت في الآونة الأخيرة والتي أزعجت الفيفا.

وأكد (الفيفا) لـ "رويترز" إرسال الخطاب لكن رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ولم تتلق "رويترز" أي رد فوري من جانب الاتحاد التونسي أو وزارة الرياضة التونسية.

وقال الخطاب إن عدم الالتزام بالاستقلالية في العمل من جانب الاتحاد التونسي سيعرض الاتحاد المحلي لعقوبات طبقا للوائح (الفيفا) من بينها الإيقاف.

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