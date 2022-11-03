اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كاساس لويس إنريكي
كاساس إلى جانب إنريكي في مناسبة سابقة

مساعد لويس إنريكي يتولى تدريب منتخب العراق

بغداد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لقيادة تدريبات منتخب "أسود الرافدين" للفترة المقبلة.

وذكر أمين سر الاتحاد المحلي للعبة محمد فرحان في لقاء مع وسائل العلام الأربعاء: توصلنا إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس لتوليه مهمة تدريب المنتخب للفترة المقبلة، وسيصل إلى العاصمة بغداد خلال الأيام المقبلة للتوقيع رسمياً.

وأوضح فرحان: سيضم الجهاز الفني الجديد للمنتخب خمسة مساعدين تم اختيارهم من قبل كاساس بينهم مدرب حراس مرمى ومدرب للياقة البدنية ومحلل فني ومساعدين اثنين.

وعمل كاساس (49 عاماً) مساعدا لمدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي بين عامي 2018 و2022، ومديراً إدارياً لفرق الشباب في نادي قادش.

وينتظر أن يخوض المنتخب العراقي أربعة لقاءات ودية اثنان منها أمام المكسيك والاكوادور في التاسع والثاني عشر من نوفمبر في مدينة جيرونا الإسبانية، قبل أن يستضيف نظيريه الكوستاريكي في البصره في السابع عشر والفنزويلي في الحادي والعشرين منه في البصرة أو العاصمة بغداد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النظام الإيراني يستعين بعناصر من ميليشياته العراقية لقمع المحتجين النظام الإيراني يستعين بعناصر من ميليشياته العراقية لقمع المحتجين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط