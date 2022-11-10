أزمات حمدالله ومنتخب المغرب تنتهي بـ"كأس العالم"

ظهر اسم عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحاد جدة في قائمة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم 2022 يوم الخميس، وذلك بعد 3 أعوام من اعتزال الهداف اللعب دولياً.

وعاد حمدالله للمرة الأولى إلى قائمة "أسود الأطلس" منذ منتصف 2019 عندما كان حينها يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، قبل أن يغادر المعسكر بسبب ما وصفه بيان الجامعة حينها بـ"الإصابة".

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وأعلن حمدالله في نوفمبر 2019 اعتزاله اللعب الدولي عبر منشور في "إنستغرام" دون أن يوضح الأسباب حينها.

وخاض عبدالرزاق مباراته الدولية الأولى مطلع 2012 تحت قيادة البلجيكي إيرك غيريتس الذي اختار هداف المنتخب الأولمبي المغربي حينها في مباراة ودية أمام بوركينا فاسو، لكن بعد تلك المباراة ببضعة أشهر تم استبعاده من المشاركة في أولمبياد لندن في العام ذاته بقرار من المدرب الهولندي بيم فيربيك، رغم أن المهاجم سجل حينها نصف أهداف المنتخب في التصفيات المؤهلة للتظاهرة العالمية.



وعاد حمدالله لمنتخب المغرب الأول بعدها وشارك في التصفيات وكذلك المباريات الودية استعداداً لبطولة كأس أمم إفريقيا 2013، لكنه ظل على مقاعد البدلاء طوال البطولة ولم يلعب، ومجدداً شارك في مباراتين بتصفيات كأس العالم 2014 أمام تنزانيا وغامبيا.

وبعد فشل المنتخب المغربي بالتأهل إلى كأس العالم تم ضم حمدالله لمجموعة المباريات الودية التي كان يخوضها الفريق الوطني أبرزها أمام أوروغواي وروسيا، وشارك في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2015 وتحديداً بمباراة ليبيا.

وغاب حمدالله عن منتخب المغرب بين عامي 2015 وحتى 2019 عندما قرر المدرب الفرنسي حينها هيرفي رينارد ضمه إلى القائمة التي تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بمصر، لكنه لم يصل إلى القائمة النهائية.



وإبان فترة البوسني وحيد خليلوزيتش شهدت علاقة حمدالله مع المنتخب المغربي الكثير من الشد والجذب، إذ قال المدرب إن عبدالرزاق أبلغ مساعده مصطفى حجي بعدم رغبته بالانضمام إلى المنتخب، بينما نفى حمدالله ذلك عبر "إنستغرام" مشيراً إلى أنه لم يتلق أي اتصال.

ويلعب حمدالله مع اتحاد جدة منذ مطلع العام الجاري بعد فسخ عقده مع نادي النصر قبل عام.