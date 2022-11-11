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منتخب قطر

قطر تعلن قائمة كأس العالم

الدوحة - رويترز
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أعلن فيلكس سانشيز مدرب منتخب قطر اليوم الجمعة تشكيلة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 نوفمبر الجاري. وتلعب قطر، البلد المضيف، في المجموعة الأولى التي تضم الإكوادور والسنغال وهولندا.

وفيما يلي تشكيلة قطر:

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم ويوسف حسن

مدافعون: بيدرو ميغل ومصعب خضر وطارق سلمان وبسام الراوي وخوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وهمام الأمين وجاسم جابر.

لاعبو الوسط: علي أسد وعاصم مادبو ومحمد وعد وسالم الهاجري ومصطفى طارق وكريم بوضياف وعبد العزيز حاتم وإسماعيل محمد.

مهاجمون: نايف الحضرمي وأحمد علاء وحسن الهيدوس وخالد منير وأكرم عفيف والمعز علي ومحمد مونتاري.

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