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رودولفو أروابارينا في صورة خلال تدريبات منتخب الإمارات

مدرب الإمارات: طلبت من اللاعبين عدم لمس ميسي

العربية. نت
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كشف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الإماراتي، أنه طلب من لاعبيه عدم لمس ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني.

ويستضيف منتخب الإمارات مساء الأربعاء نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية ضمن تحضيرات "التانغو" لخوض نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال رودولفو في مقابلة لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية عن المواجهة: تحدثت مع اللاعبين عن مواجهة ميسي، فنحن نعرف ما يمثله للعالم كله، لذلك قلت للاعبين احرصوا على عدم لمس ميسي، لأنني لن أستطيع دخول الأرجنتين من دونه.

وأضاف: سأكون قلقا خلال المواجهة من طريقة الأرجنتين الهجومية، آمل أن أحظى بمباراة جيدة، وأريد أن يقوم فريقي بعمل جيد.

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