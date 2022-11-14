19 محترفاً في قائمة تونس للمونديال

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن القائمة النهائية للاعبي منتخب "نسور قرطاج" المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

واختار مدرب المنتخب جلال القادري اليوم الأخير ضمن الآجال التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للكشف عن القائمة في ظل الجدل المحتم في وسائل الإعلام التونسية بشأن أسماء عدد من اللاعبين.

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وخلت القائمة تقريبا من أي مفاجآت بخلاف الحارس البلبولي الذي دعي للمشاركة في المعسكر التدريبي بالسعودية قبل التحول اليوم إلى قطر، وسيشارك النجم يوسف المساكني في المونديال بعد أن كان غاب عن مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة في الرباط الصليبي.

وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم 19 لاعبا محترفا وأربعة حراس مرمى يتقدمهم الحارس الأول للصفاقسي والمنتخب أيمن دحمان وحارس الاتحاد المنستيري البشير بن سعيد وحارس الأفريقي معز حسن إلى جانب حارس النجم الساحلي المخضرم أيمن المثلوثي.

وفي الدفاع أبقى المدرب جلال القادري على اللاعبين محمد دراغر ووجدي كشريدة وبلال العيفة ومنتصر الطالبي وديلان برون وياسين مرياح ونادر الغندري وعلي معلول.

وفي خط الوسط ،علي العابدي والياس السخيري وعيسى العيدوني والفرجاني ساسي وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان وحنبعل المجبري.

وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري ونعيم السليتي وطه ياسين الخنيسي وأنيس بن سليمان وعصام الجبالي ووهبي الخزري ويوسف المساكني.

وتشارك تونس في المونديال للمرة السادسة وتلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل تخطي الدور الأول للمرة الأولى في تاريخها.