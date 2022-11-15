بعد 24 عاماً.. عمان وألمانيا يتواجهان ودياً في مسقط

يلتقي منتخب ألمانيا لكرة القدم نظيره العماني يوم الأربعاء في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط في مباراة دولية ودية هي الثانية بينهما بعد أولى أقيمت قبل 24 عاماً وستكون المحطة الأخيرة لـ"دي مانشافت" قبل التوجه إلى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وتستهل ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في 23 الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا إسبانيا وكوستاريكا والتقى المنتخبان قبل مباراة الأربعاء مرة واحدة في 1998 على نفس الملعب، وانتهت لصالح ألمانيا 2-صفر.

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ووصل منتخب ألمانيا إلى مسقط يوم الاثنين بغياب حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن بسبب المرض، على أن يلتحق بالبعثة بعد تعافيه، حسب ما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حسابه على تويتر.

وستكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين الجدد الذين استدعاهم المدرب هانزي فليك لتسجيل حضورهم الدولي الأول، على غرار نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن (29 عاما) والواعد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب الماني يستدعى للعب في المونديال، علما أنه من مواليد 20 نوفمبر 2004 وسيحتفل بعيد ميلاده الـ 18 يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الإكوادور وقطر.

وقد تشهد المباراة الحضور الأول منذ 14 نوفمبر 2017 للاعب خط وسط أينتراخت فرانكفورت ماريو غوتزه، صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر بعد التمديد).

من جهتها، تستعد عمان لمنافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين "خليجي 25" في البصرة والتي تقام في يناير 2023، وهي ستلعب مباراة ودية أخرى في 20 الحالي أمام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.