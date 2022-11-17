بثلاثية.. إسبانيا تهزم الأردن قبل المونديال

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأردني 3 - 1 يوم الخميس في مباراة ودية دولية ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فيما يستعد المنتخب الأردني لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في قطر أيضا العام المقبل.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق أنسو فاتي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف غافي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

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وفي الدقيقة 84 أضاف نيكولاس ويليامز الهدف الثالث للمنتخب الإسباني، فيما سجل حمزة الدردور هدف الأردن الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويتواجد المنتخب الإسباني في المجموعة الخامسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات ألمانيا وكوستاريكا واليابان، فيما سيتعرف المنتخب الأردني على منافسيه في أمم آسيا حينما تجرى قرعة البطولة.