القادري: منتخب تونس ليس جديداً على كأس العالم

أثنى جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم على حفل الافتتاح والجوانب التنظيمية ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، مبديا ثقته في لاعبي فريقه وقدرتهم على تحقيق نتائج إيجابية رغم صعوبة المجموعة التي ينافس بها المنتخب.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الدنماركي يوم الثلاثاء على ملعب استاد المدينة التعليمية في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي فرنسا وأستراليا.

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وقال جلال القادري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين للحديث عن المباراة: بالنسبة للمباراة أمام الدنمارك، نعرف قيمة أي مباراة في بطولة بحجم كأس العالم، ونعرف قيمة وأهمية المباراة الأولى في البطولة.

وأضاف :المنتخب التونسي أمامه مباراة ضد منتخب من أعلى المستويات وهو المنتخب الدنماركي، لقد استعرض هذا الفريق مؤخرا مستويات عالية للغاية وهو من أفضل المنتخبات الأوروبية، نعرف قدرات الدنمارك، ليس على المستوى الفردي ولكن أيضا على المستوى الجماعي.

وتابع :المنتخب الدنماركي يمكنه تقديم كرة قدم على مستويات عالية للغاية لكن المنتخب التونسي لديه مبادئ ولديه إرث ولديه ثقة في مجموعة لاعبيه، قمنا باستعدادات على مستويات عالية للغاية، فهذه المجموعة من اللاعبين قدمت عملا كبيرا على مدار عامين.

وأضاف مدرب تونس :حققنا الهدف الأول، وهو أن نكون متواجدين في أفضل نسخة من كأس العالم بالنسبة لنا، تونس ليست جديدة على المشاركات في كأس العالم، فهذه هي سادس مشاركة بالنسبة لنا، ويبقى الهدف الثاني هو تلبية طموح الشارع التونسي وطموحنا نحن كجهاز فني وطموح اللاعبين.

وتابع القادري :نطمح لأن نحقق إنجازا يبقى في تاريخنا، نعرف أننا ننافس في مجموعة صعبة وتضم منتخبات عريقة، لكننا نتحلى بثقة عالية في المنتخب وفي مجموعة اللاعبين الحاليين ونتمنى التوفيق وتحقيق نتائج إيجابية انطلاقا من مباراة الثلاثاء.