الركراكي: هدفنا كان أن نحيا ليوم آخر

قال وليد الركراكي مدرب المغرب إن هدفه كان تجنب الخسارة أمام كرواتيا في مواجهتهما بالمجموعة السادسة في كأس العالم لكرة القدم يوم الأربعاء.

وفرض المغرب التعادل دون أهداف على وصيفة بطلة العالم قبل مواجهة بلجيكا يوم الأحد المقبل ثم كندا في ختام المجموعة في أول ديسمبر.

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وأبلغ الركراكي مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء "هدفنا كان أن نحيا في آخر مباراتين فالهزيمة في أول مباراة تنهي آمالك في المنافسة، واجهنا وصيفة بطلة العالم وكرواتيا تملك منتخبا قويا والعديد من اللاعبين البارزين على رأسهم لوكا مودريتش".

وتولى الركراكي تدريب المغرب في سبتمبر بعد رحيل المدرب وحيد خليلو.يتش في أغسطس.

وتابع "قدمنا أفضل ما لدينا. الهدف كان عدم الخسارة، فأنا هنا منذ شهرين فقط وفخور باللاعبين، أردنا تحقيق نتيجة أخرى لكن في النهاية التعادل نتيجة مرضية".

وأضاف "سننتظر مباراة بلجيكا ثم نبحث عن التأهل إلى دور الستة عشر أمام كندا".

وأوضح المدرب البالغ عمره 47 عاما أنه اتفق مع الاتحاد الوطني على خطة متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى من أجل الفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأشار المدرب الذي قاد الوداد إلى لقب دوري أبطال أفريقيا في مايو الماضي إلى أن فريقه لعب مثل أي منتخب أوروبي.

وقال "لعبنا بتوازن مثل المنتخبات الأوروبية، أردنا تشكيل خطورة على كرواتيا وتحقيق نتيجة جيدة لكن الهدف الأساسي كان عدم الخسارة. علينا أن نتحسن ونطور عقلية الفوز".

وأبدى الركراكي سعادته بدعم الجماهير المغربية في الملعب حيث حضرت بكثافة.

وقال "نشعر أننا في أرضنا، وأنا سعيد بوجودي في قطر والجماهير المغربية والعربية في المدرجات ساندتنا ومنحتنا القوة عندما شعرنا بالإرهاق".