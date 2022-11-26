بأداء متواضع.. تونس تسقط أمام أستراليا

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جدد منتخب أستراليا آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بقطر، عقب فوزه على المنتخب التونسي 1 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت، على استاد الجنوب، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.
ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميتشيل دوك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.
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وحصد المنتخب الأسترالي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالي من البطولة وتوقف رصيد منتخب تونس عند نقطة واحدة، علما أن منتخب تونس لم يظهر بالشكل المطلوب في اللقاء ولم يقدم الأداء المتوقع.
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