شكوك حول مشاركة مزراوي ضد بلجيكا

تحوم الشكوك حول مشاركة نصير مزراوي مع المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي، المقرر إقامتها يوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتعرض مزراوي "25 عاما" لإصابة في الفخذ في مباراة المنتخب المغربي الأولى في المونديال أمام كرواتيا.

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وقال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، في مؤتمر صحافي يوم السبت: سيغيب مزراوي أيضا عن مران يوم السبت. ولكني أتمنى أن يكون متاحا مساء الأحد.

وأضاف: مازال لدينا 24 ساعة قبل المباراة. سنحدد هذا صباح الأحد، ويجب علينا أيضا أن نقيم المجازفة التي سنقدم عليها.

ويعد مزراوي، الذي انتقل لبايرن ميونخ من أياكس في الصيف الماضي، هو خامس لاعب من بايرن يتعرض للإصابة قبل أو خلال منافسات بطولة كأس العالم في قطر.

وغاب الثنائي السنغالي بونا سار وساديو ماني عن البطولة كلها.

وتعرض لوكاس هيرنانديز لتمزق في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة فرنسا الأولى في المونديال.

في الوقت نفسه، يأمل ليروي ساني أن يلعب مع المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني بعد أن عانى من مشكلة في الركبة.