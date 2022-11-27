بونو يغادر تشكيلة المغرب بسبب "الدوار"

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انسحب حارس مرمى إشبيلية الإسباني والمنتخب المغربي لكرة القدم ياسين بونو في اللحظة الأخيرة من مواجهة بلجيكا يوم الأحد على ملعب الثمامة في الدوحة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.
وكان بونو ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني لكنه شعر بالدوار عقبها فقرر مدربه وليد الركراكي عدم المجازفة بمشاركته والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي منير المحمدي مكانه.
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وجدد الركراكي الثقة في التشكيلة ذاتها التي فرضت التعادل على كرواتيا صفر-صفر في الجولة الأولى.
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