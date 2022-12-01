الركراكي يتساءل: لم لا يفوز المغرب بكأس العالم؟

لم يحالف وليد الركراكي الحظ للعب في كأس العالم لكرة القدم لكنه قال إن الله منحه فرصة لصنع التاريخ كمدرب للمغرب، وسأل بكبرياء "لماذا لا نحلم بالفوز بالكأس".

واعتبر الركراكي نفسه "أسعد شخص في العالم" عقب تأهل المغرب لدور 16 لأول مرة خلال 36 عاما بالفوز 2-1 على كندا يوم الخميس في استاد الثمامة بالدوحة، ليتصدر مجموعة معقدة ضمت كرواتيا وبلجيكا.

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وجمع ممثل العرب الوحيد في البطولة الآن سبع نقاط، متفوقا بنقطتين على كرواتيا وصيفة بطلة العالم، فيما غادرت بلجيكا المصنفة الثانية عالميا، وصاحبة المركز الثالث في النسخة الماضية.

وأبلغ الركراكي مؤتمرا صحفيا بعد أن طلب التحدث باللهجة المغربية "لم تكن مباراة سهلة، إنها الأفضل لنا بالبطولة، تحلينا بروح قتالية وفزنا عن استحقاق، اللاعبون مستعدون للموت من أجل الفريق والخطة".

وأشار إلى الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي صنع الهدف الثاني وتحامل على إصابته قبل أن يخرج في الدقائق الأخيرة متألما، ونال جائزة رجل المباراة.

وتابع "أشرف محارب، إنه مذهل، ضغط حتى نهاية المباراة رغم إصابته واستحق جائزة أفضل لاعب".

وأضاف مدرب الوداد السابق الذي تولى قيادة منتخب بلاده قبل نحو شهرين فقط من نهائيات قطر "لم نأت إلى هنا لنخسر، كل شيء ممكن والمستويات متباينة للمنتخبات مثلما شاهدنا الأرجنتين وفرنسا. أعتقد أن الأفارقة يمكنهم الذهاب بعيدا، ولم لا نحلم بالفوز بالكأس؟ نحن نعطي حلما للجيل القادم".

والتف اللاعبون حول الركراكي في دائرة عقب نهاية المباراة والاحتفال مع الجماهير وألقى بخطاب حماسي أمامهم.

وأوضح "قلت لهم يجب أن نفخر بأنفسنا، إنها فرصة ربما لن تتكرر، لم ألعب في كأس العالم للأسف، حاولت في مرتين ولم أنضم للمنتخب، أعطاني الله الآن فرصة لصنع تاريخ كمدرب، أنا أسعد شخص في العالم".

وواصل مازحا "اللاعبون يضربونني على رأسي دائما في الدائرة، ربما يجلب هذا الحظ لهم".

وينتظر المغرب مواجهة صاحب المركز الثاني بالمجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا.