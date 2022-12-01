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فرحة منتخب المغرب بالتأهل

الصدارة في المونديال.. إنجاز عربي فريد دونه المغرب

العربية. نت
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كرر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إنجازه الذي حققه في عام 1986 بعد تأهله إلى دور الـ 16 متصدرا لمجموعته التي ضمت كلا من كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وانتصر المغرب على كندا، يوم الخميس، بنتيجة 2-1 ليتصدر المجموعة السادسة على حساب كرواتيا في استاد الثمامة بالدوحة يوم الخميس.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في نفس التوقيت دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالميا وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكرا بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

ويعد "أسود الأطلس" أول منتخب عربي يتمكن من التأهل إلى دور الـ 16 وذلك في 1986، والوحيد الذي تصدر مجموعته إلى ما قبل مونديال 2022.

وعاد منتخب المغرب لتكرار ذات الرقم الذي حققه قبل 36 عاماً، والذي لم يتمكن أي منتخب عربي بتحقيقه، بعدما صعد إلى ثمن النهائي متصدرا لمجموعته السادسة.

وفي مونديال المكسيك 1986 تصدر منتخب المغرب مجموعته على منتخبات من الوزن الثقيل، بعدما تواجد معه كل من إنجلترا وبولندا والبرتغال.

وتمكنت 3 منتخبات عربية فقط من تجاوز دور المجموعات، البداية مع المغرب في 1986 و2022، والسعودية 1994 والجزائر في نسخة 2014.

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