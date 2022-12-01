الأستراليون لم يصدقوا خبر تونس.. وظنوا التأهل "مزحة"

اعتقد لاعبو المنتخب الأسترالي أن نتيجة المنتخب التونسي والفرنسي محسومة للأخير واعتقدوا أن زميلهم المدافع ميلوش ديجينك كان يمزح خلال نقله خبر زملائه بتقدم المنتخب التونسي على فرنسا يوم الأربعاء.

ووصلت أستراليا إلى ثمن نهائي كأس العالم بفوز صعب على الدنمارك وفي الوقت نفسه هزم المنتخب التونسي نظيره الفرنسي بهدف دون رد ليتأهل الأخير إلى الدور المقبل.

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وحسب "ديلي ميل" الإنجليزية وأثناء إقامة مباراتي المجموعة الرابعة في الوقت نفسه لتحديد المتأهل احتفل زملاء ميلوش ديجينيك بهدف "السوكيروز" في مرمى الدنمارك قبل أن يتوجه رينيه مولنستين مساعد المدرب للمدافع وينقل له خبر تقدم المنتخب التونسي والذي يعني تأهل نسور قرطاج في حال إحراز الدنمارك هدف التعادل.

وجاء خبر تقدم المنتخب التونسي لمولنستين من توني فيدمار أحد مساعدي المدرب الآخرين ليقرر الأول عدم إخبار غراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا بالنتيجة إلى أن يتقدم بهدف وما حدث بعد 3 دقائق من هدف وهبي الخزري عندما سدد ماثيو ليكي كرة استقرت على يسار كاسبر شمايكل وحسمت تأهل "الكنغر" والاصطدام بالأرجنتين يوم السبت المقبل "فيدمار أخبرني بكل هدوء ودون هلع بأن تونس تقدمت، والمضحك في الأمر أننا سجلنا بعد دقيقة واحدة وهرعت لأرنولد بخبر فوز تونس".

وكلف مولنستين مدافع المنتخب ديجينيك بخبر تقدم فرنسا واحتمالية الإقصاء من المونديال الذي سعى بدوره إلى نقل المعلومة لزملائه لكنهم اعتقدوا أنه يمزح "قل لزملائك بأن يتماسكوا وأن فوزنا هو الأهم والحفاظ على شباك نظيفة، ولم أعلم بأنه سيعاني بسبب شخصيته المرحة".

وكشف ديجينك عن معاناته بإيصال المعلومة لزملائه قائلا: "اعتقدوا أني أحفزهم كي لا نخسر، لم يصدقوني، إلا أنني كنت جادا جدا".

واعتقد جاكسون إيرفاين لاعب وسط المنتخب الأسترالي أن تحفيز ديجينك كان مهما دون أن يصدق "كنت أقول لنفسي رائع يا ميلوش إنها فكرة رائعة بأن تخبر الفريق بحاجتنا للفوز.