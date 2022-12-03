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الأهلي رفع رصيده إلى 12 نقطة

الأهلي يهزم طلائع الجيش ويرتقي إلى الصدارة

العربية.نت
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فاز الأهلي على ضيفه طلائع الجيش 2 -1 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25، قبل أن يدرك الأهلي التعادل عبر أحمد عبد القادر في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 66 سجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

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