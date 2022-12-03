عراقي "يطأطئ" له نجوم المونديال رؤوسهم

شهدت قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 انضمام عضو جديد إلى عناصر الجهاز الفني والإداري، بعدما استعانت الفرق المشاركة بمصففي الشعر للاهتمام بمظهر اللاعبين أثناء فترة العرس العالمي، في حين لجأت فرق أخرى إلى اللاعبين للقيام بمهمة مثلما فعلت كوستاريكا مع نافاس، بينما احتل شاب عراقي صدارة العناوين للشهرة التي يحظى بها.

تواجد أحمد السناوي في الساعة الـ 6 صباح 30نوفمبر قادما من لندن بعد رحلة استغرقت 7 ساعات، قام بتناول الإفطار وهرع إلى معسكر منتخب إنجلترا، واستقل بعدها سيارة أجرة للوصول إلى معسكر بلجيكا، وأنهى عمله في الثانية صباحا.



وأفاد الشاب الشهير العراقي الأصل، أنه أنجز خلال ذلك اليوم ما لا يقل عن 27 قصة شعر للاعبين مثل جاك غريليش وفيل فودين وصولا إلى البلجيكي إيدن هازارد.

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ويشتهر أحمد بأنه مصفف شعر بعض الوجوه الأكثر شهرة في العالم، مثل بول بوغبا وكيليان مبابي.



وبدأ مهنته بشكل متواضع نسبيا – حسب التقارير الإنجليزية، بعد التدريب واكتساب الخبرة أنشأ صالونه الخاص في 2013 في نورث باريد في شيسينغتون، وبعد قص شعر لاعبي فريق شباب تشيلسي، سرعان ما اكتسب شهرة واسعة.

ثنائي الأرجنتين

وكان منتخب الأرجنتين أول من أعلن عن تواجد حلاقين في بعثة الفريق، وبحسب التقارير الإعلامية، ضمت البعثة مصففي الشعر داني ألي وإرنستو فونتانيت.





دانيال أليخادرو بورنوز، المعروف باسم داني ألي، عين مسؤولا عن الاهتمام بشعر اللاعبين، ويرافقه في المهمة زميله إرنستو فونتانيت، الذي وصل من إسبانيا قبل انطلاق المونديال للحفاظ على أناقة ليونيل ميسي ورفاقه.





ألي الذي يبلغ من العمر "26 عاما" كان مصفف الشعر للعديد من لاعبي بوكا جونيورز، أمام فونتانيت فيعيش في ماربيا الإسبانية، الذي اتجه لمجال قص الشعر بسبب ظروف عائلته الصعبة بعد وفاة والده، وعندما بلغ 18 عاما ذهب إلى إسبانيا للعمل كحلاق، وهناك تمكن من أن يكون الحلاق الخاص لعدد من اللاعبين الأرجنتينيين مثل رودريغو دي بول وأنخيل كوريا.



ضغوط البرازيل

حقق يوريزينيو حلمه، بعدما أسند إليه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مهمة الاهتمام بشعر لاعبي بطل العالم 5 مرات.



تم الكشف عن حلم يوريزينيو الأكبر في رسالة لصديقه رودريغو عبر "إنستغرام في 2018، اللاعب الحالي لريال مدريد وكان حينها في صفوف سانتوس، عندما قال أن حلمه "قص شعر اللاعبين في كأس العالم".





وبالفعل تحقق حلمه بتواجده مع بعثة منتخب بلاده في قطر، ودائما ما يخطف لاعبي البرازيل الأنظار بتسريحة شعرهم، لعل أبرزهم رونالدو في مونديال 2002، الذي اعتذر لجميع الأمهات بسبب قصة شعره المروعة – حسبما وصفها في تصريحات سابقة، وذلك بعدما اتجه العديد من الأطفال لحلاقة ذات القصة الشهيرة.



وعن قصة دخوله مجال الحلاقة، قال يوري ألكسندر سانتوس "27 عاما" المعروف بـ " يوريزينيو": كنت عاطلا عن العمل في سن 19 و 20 عاما، وكنت ألعب في الشواطئ كرة القدم، واحببت دائما بيئة صالون الحلاقة، وبدأت في تعلم الحلاقة، وكنت أذهب إلى صالون أحد الأصدقاء وأشاهد وأساعد وأغسل الشعر وأقوم بتنظيف الأرض، بعدها التقيت برودريغو عندما كان لاعبا في صفوف شباب سانتوس.



وأضاف عن علاقته برودريغو: ذهبنا إلى المباريات وتحدثنا كثيرا وخرجنا سويا من حين إلى آخر، مع لعب كرة القدم على الشاطئ، وأصبحنا أصدقاء.



ومع احتراف رودريغو في ريال مدريد، كان ينتقل يوريزينيو إلى العاصمة الإسبانية مدريد للاهتمام بمظهر صديقه، وتعرف على العديد من اللاعبين البرازيليين بعدها وأصبح صديقا لهم.



وعن مهنته في كأس العالم، ذكر في تصريحات صحافية: إضافة إلى تصفيف شعر اللاعبين، أنا أحد المقربين من اللاعبين، وأعمل على تخفيف ضغوط المسؤوليات الهائلة عليهم، أنا صديق إضافي في بيئة العمل، نتحدث كثيرا، إنهم يعرفون أنه يمكنهم الوثوق بي.



أفضل حلاق

وقع اختيار الاتحاد الإسباني للعبة على فيسينك موريتو، أفضل حلاق لعام 2014 في إسبانيا، ليتواجد مع بعثة منتخب "لاروخا" في قطر، الذي يحظى بعلاقة جيدة مع المدرب لويس إنريكي.



ويعد فيسينك موريتو أشهر مصففي الشعر في إسبانيا، تحديدا في برشلونة وحقق العديد من الجوائز، وعن رعايته واهتمامه بمظهر اللاعبين، قال: أعطيت الكثير لكرة القدم، أنا حلاق ومدرب ومستشار في صالون الحلاقة الخاص بي في برشلونة.





وأضاف: بالنسبة لي، فإن التواجد في كأس العالم حلم تحقق. كاشفا: يتردد اللاعبون إلى صالون الحلاقة الخاص بي كل 7 إلى 10 أيام للحفاظ على مظهرهم.



واتصل فيسينك موريتو بمصففي الشعر لبعض لاعبي المنتخب الإسباني لمعرفة أذواقهم، حتى يتمكن من أظهارهم بالشكل المعتاد في كأس العالم.



منتخب الأوروغواي

أظهر لاعبو منتخب أوروغواي وجود مصفف شعر في بعثة منتخب بلادهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهر الحلاق كريستيان غوميز، الذي نشر عبر حسابه على "إنستغرام": تحقق حلمي في أن أتواجد بكأس العالم مع المنتخب الذي حقق اللقب مرتين.





وكشفت شبكات التواصل صور اهتمامه بمظهر عدد من لاعبي الأوروغواي، في مقدمتهم لويس سواريز وإديسون كافاني وفيدي فالفيردي، وتواجده مع وفد الأوروغواي بالمونديال.



كولومبي لأميركا

تم اختيار الكولومبي ديفيد مارولاند ليكون مسؤولا عن مظهر لاعبي منتخب أميركا في قطر، وسافر برفقة مساعديه إلى الدوحة للانضمام إلى بعثة الفريق، ليكونوا مصففي الشعر الرسميين للفريق المكون من 26 لاعبا.



واعترف ديفيد أنه تعرق من الصدمة بعدما تلقى مكالمة اختياره حلاقا للمنتخب الأميركي، وأن عيونه دمعت، وتابع: كانت لدي العديد من المشاعر المختلطة.





وكشف الحلاق الكولومبي أن سبب شهرته يعود عندما جاء لاعب كرة السلة السابق ألان هيوستن إلى صالونه، طالبا استبدال دولار بعملات معدنية، ومنح النجم السابق لفريق نيويورك نيكس العملات المعدنية دون أخذ الدولار منه، وطلب الحلاق الكولومبي منه أن يأتي إلى الصالون إذا أراد حلاقة شعره.



وبالفعل في أحد الأيام زاره هيوستن وكان سعيدا بالعمل الذي قام به الحلاق الكولومبي، وأوصى زملائه في الفريق بالذهاب إليه، وهكذا بدأ ينال الشهرة الواسعة.



حلاق برايتون

أصبح الحلاق الذي يقص نجوم نادي برايتون ألبيون الإنجليزي، مسؤولا عن تصفيف شعر لاعبي منتخب ويلز، وتمت الاسعانه به بعدما اكتسب سمعة رائعة بين لاعبي برايتون.



وعن تواجده في المونديال مع ويلز، قال: أشعر بالفخر لقص شعر لاعبي المنتخب، كنت أرغب دائما في مشاهدة كأس العالم.





واستعان روب أيضا بفريق عمله للتواجد في الدوحة، إذ اسندت إليه مهمة قص شعر لاعبي منتخب إيران إلى جانب ويلز.



نافاس

شارك كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، في المونديال الثالث له مع منتخب كوستاريكا، ولم يستعين به منتخب بلاده فقط كحارس مرمى، بل أيضا كمصفف شعر.





ويؤدي نافاس دور قص الشعر في مقر بعثة منتخب بلاده، وأظهر الصور التي نشرها عدد من اللاعبين حارس نادي العاصمة الفرنسي يقوم بقص شعر زملائه.