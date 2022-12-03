مدرب بولندا: تونس فازت بكأس العالم لمدة يوم واحد

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اعتبر تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم أن منتخب تونس كان بطل العالم لمدة يوم واحد، بعدما هزم حامل اللقب المنتخب الفرنسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وتلتقي بولندا التي تأهلت إلى الدور الثاني بعد حلولها ثانية في المجموعة الثالثة، مع فرنسا متصدرة المجموعة الأولى يوم الأحد في دور ثمن النهائي من النسخة الحالية.
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وقال ميشنيفيتش في المؤتمر الصحافي يوم السبت: أود أن أهنئ منتخب تونس، لقد كان بطل العالم لمدة يوم بعد فوزه على فرنسا بهدف دون رد، الفوز على بطل العالم عادة ما يكون أمراً مبهجاً.
وتغلبت تونس على فرنسا بفضل هدف من وهبي الخرزي، لكنها لم تستطع بلوغ الدور الثاني عقب فوز أستراليا على الدنمارك.
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