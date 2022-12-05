حكيمي: هدفنا نهائي المونديال.. ورفضت منتخب إسبانيا

كشف أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمغرب وباريس سان جيرمان، أنه فضل إرتداء قميص منتخب بلاده على إسبانيا، لأنه لم يشعر أن "اللاروخا" المكان المناسب له، مشددا على أنه وزملائه يرغبون في كتابة تاريخ جديد في المونديال الحالي والوصول إلى المباراة النهائية.

ويخوض المغرب مباراة هامة، يوم الثلاثاء، أمام إسبانيا ضمن دور الـ 16، على أرضية ملعب المدينة التعليمية في قطر.

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وتحدث حكيمي الذي ترترع في إسبانيا ولعب مع ريال مدريد عن المواجهة المنتظرة، وقال في تصريحات لـ "ماركا": هي مباراة خاصة بالنسبة لي، لأنني ألعب ضد البلد الذي جعلني أنمو وأعطى الكثير من الأشياء لي ولعائلتي.

وأضاف عن صحة اقترابه في وقت سابق من إرتداء قميص إسبانيا: كانت هناك اتصالات، وذهبت إلى المنتخب الإسباني لمدة يومين، ورأيت أنه ليس المكان المناسب لي، ولم أشعر أنني في منزلي، أردت أن أكون مع المغرب.

وبشأن طموحات المنتخب المغربي في كأس العالم 2022، ذكر اللاعب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان: نريد الوصول إلى المباراة النهائية، ويمكننا تحقيق ذلك.