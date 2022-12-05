حكيمي يتطلع لهزيمة البلاد التي ولد فيها

ولد لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي في العاصمة الإسبانية مدريد لكنه لن يتردد كثيرا في السعي لتحقيق الفوز على منتخبها خلال اللعب في مواجهتها ضمن المنتخب العربي في دور 16 بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر يوم الثلاثاء.

وسيكون حكيمي أحد أعمدة المنتخب المغربي في المواجهة مع إسبانيا في استاد المدينة التعليمية في الريان والتي سيحصل من خلالها الفريق القادم من شمال افريقيا على فرصة للصعود لدور الثمانية في البطولة للمرة الأولى.

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وكان من الممكن لحكيمي اللعب في صفوف الفريق الأوروبي المنافس بعد أن استدعي خلال سنوات المراهقة للعب في صفوف ناشئي إسبانيا.

وعن ذلك قال حكيمي الذي كان والده بائعا متجولا في شوارع مدريد بينما عملت والدته في تنظيف المنازل في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية خلال الاستعداد لمباراة يوم الاثنين "شعرت أنه لم يكن المكان المناسب لي. لم أشعر أنني في وطني دون سبب محدد. لكن الوضع لم يكن مثلما كان عليه عندما كنت أقيم في بلادي حيث الثقافة العربية كوني مغربيا".

وتعاقد ريال مدريد مع حكيمي عندما كان في السابعة من العمر وبعد ذلك شارك الشاب مع الفريق الأول للعملاق الملكي ثم أعير إلى بوروسيا دورتموند الألماني وفاز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع إنتر ميلان وحاليا يلعب بجوار ليونيل ميسي وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان بينما لا يزال عمره 24 عاما.

ولن تكون هذه أول مرة يلعب فيها حكيمي ضد إسبانيا فقد شارك في تعادل الفريقين 2-2 في نسخة 2018 في روسيا حيث نجحت إسبانيا في معادلة النتيجة والإفلات من الهزيمة في الوقت الضائع.

وأوضح حكيمي "أربعة أعوام من الخبرة (منذ هذه المواجهة) تعني أنني أخوض المواجهة المقبلة بعقلية أكثر نضحا".

وأضاف حكيمي عن المنافس المقبل بطل نسخة 2010 "إسبانيا من أفضل خمسة منتخبات ودائما تخوض كأس العالم من أجل الفوز لكن مدربنا علمنا اللعب بعقلية الفوز بغض النظر عن المنافس الذي نواجهه. سنعمل على اللعب بطريقتنا وهزيمتهم. حصلنا على المركز الأول في مجموعتنا وأعتقد أننا نستحق قليلا من الاحترام. أعتقد أن إسبانيا تدرك ذلك ويفترض أنهم يخافون قليلا. ولا يوجد ما يمنعنا من تحقيق مفاجأة أخرى".

وفي دور المجموعات فاز منتخب المغرب 2-صفر على بلجيكا في بداية مسيرته وانتصر على كندا بعد ذلك ليضمن الظهور في مراحل خروج المغلوب.