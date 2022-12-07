بعد الخسارة من المغرب.. غياب نصف لاعبي إسبانيا عن البعثة

شوهدت بعثة المنتخب الإسباني تغادر بعدد ناقص من اللاعبين من مقرها في الدوحة بعد الخسارة من المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 ليبلغ الأخير ربع نهائي المحفل لأول مرة في تاريخه.

وأجبر المغرب منتخب إسبانيا على التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي ليتصدى ياسين بونو حارس المنتخب الإفريقي لتسديدتين من 3 أضاعها الإسبان ويشكل الخروج صدمة لفريق كان يعد مرشحا للفوز بالبطولة.

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وبحسب "آس" الإسبانية" فإن بعثة المنتخب الإسباني غادرت مقرها في جامعة قطر يوم الأربعاء وشوهد 14 لاعبا من أصل 26 غائبين برفقة الطواقم ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني متجهة إلى المطار وكان من بين اللاعبين بابلو سارابيا ونيكو بالدي وأيمريك لابورتي وغافي وبوسكيتس وباو توريس وفيران توريس وداني أولمو وأوناي سيمون ويريمي بينو وبيدري وأنسو فاتي ونيكو ويليامز ودافيد رايا بينما غاب 12 لاعبا عن البهثة المغادرة التي رصدتها الصحيفة الإسبانية.

ويعد خروج "لا فوريا روخا" من دور ثمن نهائي كأس العالم صادما في الأوساط الإسبانية بعد أن كانت مرشحة لنيل اللقب الغائب عن خزانتها منذ 2010 في مونديال جنوب إفريقيا خاصة وأن آخر بطولة أحرزتها كانت قبل 10 أعوام أمام إيطاليا.

ومنذ فوز إسبانيا ببطولة جنوب إفريقيا لعبت 11 مباراة في جميع البطولات اللاحقة لم تحقق الفوز سوى في 3 مواجهات كانت أمام أستراليا 2014 في دور المجموعات قبل أن تغادر من الدور نفسه وأمام إيران في 2018 لتغادر لاحقا من ثمن النهائي أمام روسيا وفوزها في المباراة الأولى بالمونديال الحالي أمام كوستاريكا.