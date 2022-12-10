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قتالية بانون والياميق أمام رونالدو

المغرب.. دفاع حديدي يقوده إلى "الأربعة الكبار"

دبي - أحمد المصعبي
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قاد مدافعو المنتخب المغربي فريقهم إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 ليصبح الأول بين الدول العربية والإفريقية الذي يصل إلى هذا الدور في البطولة التي انطلقت في عام 1930.

وحقق المغرب شباكا نظيفة مجددا بفوزه على البرتغال يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم بعد أن استغل تقدمه برأسية يوسف النصيري وأغلق جميع الطرق أمام كريستيانو رونالدو وزملائه ليطير إلى نصف النهائي.

ومنذ انطلاق البطولة في 21 نوفمبر الماضي حسم المغرب صدارة المجموعة بعد تعادل سلبي مع كرواتيا في افتتاح مباريات المجموعة السادسة قبل أن يهزم بلجيكا بثنائية نظيفة رومان سايس وزكريا أبو خلال قبل أن يعبر كندا بثنائية حكيم زياش ويوسف النصيري، واستقبلت شباكه الهدف الوحيد جاء عن طريق نايف أكرد بالخطأ.

وفي الأدوار الإقصائية عبر المغرب شبه جزيرة إيبيريا بدءا من إسبانيا التي فرض عليها "أسود الأطلس" التعادل السلبي وصولا إلى ركلات الترجيح التي تصدى فيها ياسين بونو الحارس المغربي لركلتين ترجيحيتين معلنا التأهل إلى ربع النهائي.

ومنذ تولي وليد الركراكي قيادة المغرب خلفا للبوسني وحيد خليلوزيتش في أغسطس الماضي، لعب المنتخب الإفريقي 3 مباريات ودية أنهاها جميعا بشباك نظيفة بفوزين على تشيلي 2-0 وجورجيا 3-0 وتعادل سلبي مع الباراغواي.

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