النصيري يعادل ثلاثي السعودية وتونس.. وينفرد برقم جديد

بات يوسف النصيري الهداف الأول لمنتخب المغرب في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما وصل إلى هدفه الثالث الذي أحرزه أمام البرتغال، يوم السبت، كما عادل رقم الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري ولاعب تونس وهبي الخزري.

وسجل المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي 1 - صفر يوم السبت على استاد الثمامة في دور الثمانية لمونديال قطر.

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ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز ليوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 42.

وانفرد النصيري بصدارة هدافي منتخب المغرب بكأس العالم بثلاثة أهداف، كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم، حيث سجل البالغ من العمر 25 عاما هدفه المونديالي الأول أمام إسبانيا في دور المجموعات نسخة روسيا 2018، وأضاف هدفه الثاني ضد كندا في ختام دور مجموعات كأس العالم 2022، قبل أن يسجل الثالث أمام البرتغال.

وبهدفه في البرتغال تقاسم النصيري لقب هداف العرب في كأس العالم مع سامي الجابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري، وبات أمام فرصة للانفراد بالرقم في نصف النهائي، إذ ينتظر منتخب المغرب المتأهل من فرنسا وإنجلترا في المربع الذهبي.