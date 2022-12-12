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دوري أبطال إفريقيا
كأس دوري أبطال إفريقيا

مواجهات قوية للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

العربية. نت
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أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سحبت، يوم الاثنين، عن مواجهات نارية وقوية للفرق العربية.

وضمت المجموعة الأولى: فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) شبيبة القبائل (الجزائر) بترو أتليتيكو (أنغولا) الوداد (المغرب)، وفي المجموعة الثانية تواجد كوتون سبور (الكاميرون) الهلال (السودان) ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) الأهلي (مصر).

أما المجموعة الثالثة شهدت فايبرز (أوغندا) سيمبا (تنزانيا) هورويا (غينيا) الرجاء (المغرب)، والمجموعة الرابعة ضمت المريخ (السودان) شباب بلوزداد (الجزائر) الزمالك (مصر) الترجي (تونس).

وينطلق دور المجموعات في ‭‭10‬‬/11 فبراير وحتى 31 مارس من أبريل، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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