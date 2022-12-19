استقبال ملكي وشعبي لمنتخب المغرب في الرباط

سيحظى منتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم لكرة القدم في قطر باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله الى الرباط يوم الثلاثاء.



وبلغ المغرب الدور قبل النهائي وخسر 2-صفر أمام فرنسا قبل أن يحتل المركز الرابع بعد الهزيمة 2-1 أمام كرواتيا في مباراة تحديد ثالث الترتيب.



ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قولها: بتعليمات ملكية سامية، سيحظى المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء باستقبال يليق بمشواره المتألق خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022.



وواصلت: في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط حوالي الساعة الخامسة مساء مرورا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نونبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سامي احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم.



وكان الملك محمد السادس ملك المغرب وجه تهنئة للمنتخب المغربي بعدما حقق إنجازا تاريخيا للكرة العربية والإفريقية باحتلال المركز الرابع في نهائيات كأس العالم.

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