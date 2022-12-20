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الأهلي فاركو
الأهلي رفع رصيده إلى 22 نقطة

الأهلي يخطف فوزاً قاتلاً من فاركو

العربية.نت
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خطف الأهلي فوزا غاليا في الدقائق الأخيرة من مضيفه فاركو 2 -1 يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق أحمد عبد القادر في الدقيقة 30، قبل أن يدرك أحمد شريف التعادل لفاركو في الدقيقة 36 وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل محمد شريف الهدف الثاني للأهلي، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث الذي يلعب في وقت لاحق مع حرس الحدود، بينما تجمد رصيد فاركو عند سبع نقاط في المركز العاشر.

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