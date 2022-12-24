"فيفا" يمنح المغرب أعلى تقييم في المونديال مع الأرجنتين

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منتخب المغرب أعلى تقييم في نهائيات كأس العالم 2022، متساوياً مع بطل المونديال منتخب الأرجنتين.

وحصل "أسود الأطلس" على المركز الرابع في مونديال قطر كأفضل إنجاز عربي وإفريقي.

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ومنح "فيفا" المغرب والأرجنتين أعلى تقييم في المونديال، وذلك في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، قال خلاله: وصل "أسود الأطلس" إلى المونديال بعد تأهل سهل نسبيا، إذ نجح في تحقيق ست انتصارات في مرحلة المجموعات وهزموا الكونغو بنتيجة إجمالية 2-5 في المواجهة الحاسمة خلال مارس الماضي، وقد وصلوا الدور ربع النهائي في كأس أمم إفريقيا بداية العام الجاري.

وأضاف: مع هذا، كان التوقع الرائج أن تحمل السنغال وغانا آمال إفريقيا في تخطي مرحلة المجموعات، حيث لم يحقق المغرب هذا الإنجاز منذ 1986، وبمزيج من الدفاع المنظم والهجمات المرتدة الفعالة، حقق المغرب إنجازًا غير مسبوق بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ إفريقيا. المنتخب ضم مجموعة من اللاعبين الشباب تم توظيفهم جيدًا في منظومة عمل المدرب وليد الركراكي، ومع استراتيجية واضحة وحماس وتضحية استطاع "أسود الأطلس" هزيمة منتخبات النخبة في العالم، ولذا لم يكن من المفاجئ منهم تقدير ممتاز في البطولة.

وحصل منتخب الأرجنتين بطل المونديال للمرة الثالثة في تاريخه على تقييم ممتاز أيضا بجانب المغرب، بينما منح "فيفا" الوصيف فرنسا تقدير جيد جدا، وذات التقييم بالنسبة لمنتخبي كرواتيا واليابان.