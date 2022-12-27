ميدو يخلف غاريدو في تدريب الإسماعيلي

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أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري تعاقده مع أحمد حسام "ميدو" مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للإسباني المقال لسوء النتائج خوان كارلوس غاريدو.
وقرر المجلس برئاسة يحيى الكومي الثلاثاء تشكيل الجهاز المعاون لميدو من أشرف خضر مدرب عام وأحمد الجمل وعمر جمال كمدربين ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى وأيمن الجمل مديرا للكرة.
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وعقد مجلس الإسماعيلي اجتماعًا الثلاثاء للتصديق على التعاقد مع ميدو بعقد مدته موسمان، نظرا لخبرته في الملاعب داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا.
وسبق لميدو أن أشرف على الإسماعيلي لفترة وجيزة بين يوليو وديسمبر 2015.
ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة على حساب إنبي والتعادل في ثلاث والخسارة في خمس.
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