البحرين تقترب من التأهل بثنائية في مرمى قطر

بات منتخب البحرين حامل اللقب أقرب لخطف العبور إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في العراق، بعد فوزه الثلاثاء على قطر 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضاً فوز الكويت على الإمارات بهدف نظيف.

وعلى استاد الميناء الدولي في مدينة البصرة، كان المنتخب القطري السبّاق إلى التسجيل عن طريق أحمد علاء (34)، قبل أن تدرك البحرين التعادل عن طريق كميل الأسود (72)، وتحسم المباراة بهدف عبدالله يوسف (89 من ركلة جزاء).

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما تجمّد رصيد "العنابي" عند النقطة الثالثة في المركز الثاني متقدماً على الكويت صاحبة الرصيد نفسه بفارق المواجهات المباشرة.

وظهر المنتخب القطري بصورة جيدة في الشوط الأول الذي احكم فيه اغلاق مناطقه الخلفية واعتمد على الهجمات المرتدة، ليتقدم عبر أحمد علاء الذي طار خلف ركنية محمد وعد وحولها برأسه في الشباك (34).

وأظهر المنتخب البحريني شراسة كبيرة في الشوط الثاني من خلال هجوم مكثف أثمر عن هدف التعديل عندما وصلت الكرة إلى كميل الاسود داخل المنطقة سددها قوية أخذت قدم لاعب العنابي وعد وسكنت شباك الحارس مشعل برشم (72).

وواصل أشبال المدرب البرتغالي هيليو سوزا الضغط حتى اقتنصوا هدف الفوز الثمين عندما كسبوا ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) التي كشفت عن لمس وعد الكرة بيده داخل المنطقة بعد تسديدة الاسود، لينفذ يوسف الركلة بنجاح مانحاً منتخب بلاده النقاط الثلاث.