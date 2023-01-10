منتخب الكويت يصعق الإمارات في كأس الخليج

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سجل منتخب الكويت هدفا متأخرا عن طريق أحمد الظفيري ليصعق الإمارات ويفوز 1-صفر على ملعب الميناء في الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم يوم الثلاثاء.
ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية خلف قطر والبحرين بفارق الأهداف، بينما ودعت الإمارات البطولة بعدما فشلت في حصد أي نقطة بعد مرور جولتين عقب خسارتها أمام البحرين في المباراة الأولى.
وجاءت الفرحة الكويتية في الدقيقة 93 عن طريق أحمد الظفيري الذي نفذ ركلة حرة مباشرة خدعت خالد عيسى ليسجل هدف اللقاء الوحيد.
وتلعب الإمارات في الجولة المقبلة ضد قطر على أن تواجه الكويت منتخب البحرين.
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