بيراميدز يهزم الزمالك بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كأس مصر

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بلغ بيراميدز نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب تفوقه على الزمالك بضربات الترجيح 4 -3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 -1
وسيلعب بيراميدز في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الثانية التي سيواجه فيها الأهلي فريق سموحة يوم الثلاثاء.
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وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة السادسة، فيما أدرك بيراميدز التعادل عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 55.
وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 - 1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبيراميدز ليفوز بنتيجة 4 - 3.
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