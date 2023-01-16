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من لقاء الزمالك وبيراميدز

بيراميدز يهزم الزمالك بركلات الترجيح ويبلغ نهائي كأس مصر

القاهرة - د ب أ
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بلغ بيراميدز نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك عقب تفوقه على الزمالك بضربات الترجيح 4 -3، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 -1

وسيلعب بيراميدز في المباراة النهائية مع الفائز من المباراة الثانية التي سيواجه فيها الأهلي فريق سموحة يوم الثلاثاء.

وتقدم الزمالك عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة السادسة، فيما أدرك بيراميدز التعادل عن طريق وليد الكرتي في الدقيقة 55.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 - 1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لبيراميدز ليفوز بنتيجة 4 - 3.

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