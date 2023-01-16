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من لقاء عمان والبحرين

منتخب عمان يتأهل لمواجهة العراق في نهائي "خليجي25"

البصرة - د ب أ
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حقق المنتخب العماني فوزا في الدقائق الأخيرة 1 - صفر على نظيره البحريني حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة بقطر عام 2019، ليخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25).

وسيلعب المنتخب العماني مع نظيره العراقي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

وسجل جميل اليحمدي هدف المباراة الوحيد للمنتخب العماني في الدقيقة 83.

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