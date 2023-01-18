مدرب العراق: تنقصنا خطوة لصنع التاريخ

أكد الإسباني مانويل كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم أن المواجهة المقررة يوم الخميس أمام المنتخب العماني في نهائي خليجي 25، تجمع بين فريقين واضحين لبعضهما، حيث أظهر طموحا كبيرا في تحقيق نتيجة إيجابية وانتزاع اللقب.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء للحديث عن نهائي بطولة خليجي بطولة 25 التي تستضيفها البصرة: كان حلمنا الوصول إلى النهائي، كان الطريق صعبا، ومنافس الغد صعب للغاية وقد واجهناه من قبل، فهو فريق خاض العديد من النهائيات مؤخرا.

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وأضاف كاساس مشيرا إلى المباراة التي جمعت المنتخبين العراقي والعماني في افتتاح منافسات البطولة في السادس من يناير الجاري وانتهت بالتعادل السلبي: المباراة الأولى كانت مغلقة وفرصها قليلة، حللنا ما حدث خلالها، وسنحاول الوصول بعدة طرق لصنع الخطورة على المنتخب العماني، لن أفصح ولكني سوف أفاجئهم.

وتابع في تصريحات نشرها موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: كل منتخب يعتمد الطريقة المثلى، عمان فريق مستقر مع المدرب منذ فترة، أتمنى عدم الوصول إلى ركلات الترجيح، ولو ذهبنا إليها، أتمنى الفوز.

وأضاف: نحن في النهائي ولكل منتخب هدف وهو واحد بالتأكيد ويتمثل في تحقيق اللقب، أراها مباراة مغلقة، ستحسمها التفاصيل الصغيرة.

وقال كاساس بشأن مشوار المنتخب العراقي في البطولة: راض عن كل المباريات، وبعد كل لقاء، نحلله بشكل جيد، يوما بعد يوم نعالج الأخطاء وأتمنى ألا يكون هناك أخطاء غدا. الفارق لدينا أننا نعلم الخصم جيدا، نحن واضحان أمام بعضنا البعض، سنحاول تصحيح أخطاء اللقاء الأول، كل مباراة مختلفة وتواجهنا صعوبات مختلفة، وأكرر رغبتنا الشديدة في إسعاد العراق بتحقيق اللقب.

وأضاف: حتى الآن ليس لدينا غيابات، ولكن ينتابني قلق بسبب نزلات برد لبعض اللاعبين ظلوا أمس في الفراش وأتمنى جاهزيتهم، تمنيت لو كان المرض في الجهاز الفني وليس اللاعبين، أثق في اللاعبين ولدينا خطوة واحدة لصنع التاريخ. لدي لاعبون يجيدون اللعب في أكثر من مركز، ولكل مباراة خطتها ولاعبوها المناسبون.

ومن جانبه قال اللاعب أمجد عطوان: تواجد الجماهير كان حافزا كبيرا ونتمنى تحقيق ما يسعدهم، قال المدرب إن اللاعبين كلهم أساسيون، لا نعرف التشكيلة إلا قبل اللقاء مباشرة وهذا يعطينا دعما قويا، نحن الفريق الوحيد الذي أشرك جميع اللاعبين.