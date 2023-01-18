مدرب عمان: نسعى لكسر حاجز خسارة النهائي أمام المستضيف

كشف برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب العماني لكرة القدم أنه يتوقع مباراة صعبة أمام المنتخب العراقي يوم الخميس في نهائي بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) المقامة في البصرة، لكنه شدد على أن فريقه يهدف للقب وكسر حاجز خسارة النهائي أمام المستضيف.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء للحديث عن المباراة: أهنئ العراق وأحيي الجماهير العراقية، أشكر الإعلاميين على جهدهم، فخور باللاعبين لوصولنا إلى النهائي، لم يكن أمرا سهلا، ونحن متشوقون للعب أمام مدرجات ممتلئة، المنتخب العراقي قوي للغاية على أرضه ووسط جمهوره، لكن هدفنا الفوز، أتوقعها مباراة صعبة ولكني أثق في اللاعبين، اللاعبون جاهزون.

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وأضاف برانكو في التصريحات التي نشرها موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: ليس لدينا غيابات سوى الظهيرين، اللاعبون مستعدون جيدا. المباراة الأولى كان بها تحفظ، نقطة خير من الخسارة، وفي النهاية التعادل كان مرضيا للطرفين"، وذلك في إشارة إلى مباراة الفريقين العراقي والعماني في افتتاح البطولة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف: غدا الأمر مختلف، ونحن جاهزون لكل الاحتمالات، وأتمنى حسم اللقاء في الوقت الأصلي مثل مباراة البحرين، اللعب أمام جمهور كبير يمثل حافزا لنا وهدفنا الفوز.

وتابع: النهائيات تلعب لتحقيق الألقاب، وصولنا إلى النهائي أمر جيد ولكن التاربخ يذكر الفائزين بالألقاب. عمان دائما بالنسبة لي هي الأفضل مع احترامي لكل المنتخبات، منتخبي هو الأفضل، واجهنا العراق ثلاث مرات وجميعها مواجهات مختلفة عن بعضها البعض، لن أعود للقاء الافتتاح.

وأضاف: أحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، شعرنا بكرم العراقيين، وحفاوة استقبالهم واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، وتواجدهم سيحفز لاعبينا.

واختتم المدرب تصريحاته قائلا: البطولة في المجمل قوية للغاية، المنتخبات كلها أدت بشكل جيد، المنتخب الإماراتي جيد ونظيره السعودي لديه أقوى دوري بالمنطقة، ومنتخب قطر حضر بلاعبين موندياليين، ومنتخب العراق بالتأكيد لعب وعليه الضغط الأكبر، مشاعر الجماهير تمثل ضعطا كبيرا على الفريق، ونأمل في تقديم مباراة جيدة غدا ترضي طموح جمهورنا.

ومن جانبه قال اللاعب جميل اليحمدي "مباراة صعبة للغاية، منتخب العراق قوي ولكننا جاهزون لتحقيق نتيجة إيجابية، وسعداء باللعب أمام الجمهور العراقي الكبير."