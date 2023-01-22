الأهلي يضرب الزمالك بثلاثية قاسية

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فاز الأهلي 3-صفر على مضيفه الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وافتتح محمود عبد المنعم (كهربا) التسجيل للأهلي بضربة رأس في الدقيقة 61، وعزز بديله محمد شريف من تفوق الفريق الضيف قبل ربع ساعة من النهاية قبل أن يضيف هدفا آخر في الدقيقة الأخيرة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة من 14 مباراة في الصدارة متفوقا بأربع نقاط على فيوتشر ثاني الترتيب.
وتراجع الزمالك حامل اللقب إلى المركز الرابع وله 26 نقطة.
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